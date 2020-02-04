شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : تعهد رسمى من الاتحاد الأفريقى شرط سفر الزمالك إلى قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشترط مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك سفر الفريق إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقى ، حال وصول تعهد امنى حكومى رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف ، وفور وصول التعهدات سيتم السفر ، حيث تم طباعة تي شيرتات تحيا مصر وصور السيسي وسيتم توزيعها على اللاعبين لرفعها فى الاستاد هناك

وأَضاف منصور أن هناك وفد سافر أول أمس إلى المغرب ، ومعهم هانى أبو ريدة ، في نفس الطائرة ، وتم تحديد موعد مع المدير التنفيذي واعضاء الكاف وطلعوا على المستندات باللغة الانجليزية والفرنسية .

وأشار رئيس النادى أن الكاف أبلغنا انه سيحصل على تعهد كتابي من الحكومة القطرية والاتحاد القطري بضمان وسلامة اللاعبين ، ووالقبض علي ابو سنيدة ضابط المخابرات القطري مثلما حدث فى السودان للحفاظ علي سلامة وحياة البعثة المغادرة ، كما ان الزمالك اشترط موافقة الحكومة المصرية على المشاركة فى المباراة .

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وتطرق منصور إلى أن رأيه الشخصى هو عدم تفضيل السفر، حتى وإن وافقت الحكومة المصرية ، لذلك نحن فى انتظار وصول خطاب من الكاف بالتعهد الأمني والحكومي الرسمي من الاتحاد القطري وكذلك موافقة الحكومة المصرية .

واختتم حديثه أنه حال عدم وصول التعهد من الكاف ، مع رفض الحكومة المصرية سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية حالة توقيع عقوبات من الكاف على الزمالك .

ورفض رئيس نادى الزمالك سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.