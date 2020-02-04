شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك والترجى أفريقيان كيف يقام السوبر الأفريقى فى قطر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك أزمة ومشكلة فى مباراة السوبر الأفريقى ، و التى ستقام فى قطر ، حيث تفاجئنا بإقامة المباراة هناك رغم أن طرفى المباراة فريقان أفريقيان ، مشيرا إلى انه ليس هناك أزمة مع الشعب القطرى ، بل أن الدول العربية خلافها مع الحكومة القطرية لأسباب عديدة .

وأضاف منصور خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام الان بمقر النادى بميت عقبة، أن قضية التخابر لن يتحدث فيها اليوم ، بل ان هناك مؤتمر سيتم تحديده يوم الاحد المقبل .

وتطرق رئيس الزمالك إلى الوقيعة بين جمهور الزمالك و الاهلى ، وتساءل عن كيفية حصول البعض على أموال للوقيعة بين الجمهورين ، بياخدوا فلوس عشان يوقعوا بين جمهور الاهلي والزمالك"

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وتابع منصور أن هناك محضر تم تحريره ضد أبو سنيدة ، و البلاغ الان فى نيابة امن الدولة العليا ضد كل من ابو سنىدة وممدوح عباس وابنه و مجدى العتال وابنه واحمد سليمان وابو المعاطي زكى ، وسيتم عقد مؤتمر صحفى اخر ، للحديث عن ذلك ، والنائب العام يحقق معهم فورى .

ورفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الإفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.