شكرا لقرائتكم شريف إكرامى وكهربا ينتظمان في تدريبات الأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم شريف إكرامى حارس الاهلي وزميله و محمود عبد المنعم كهربا في تدريبات الفريق الأحمر المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك على الرغم من إعلان إكرامى الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم، في الوقت الذي اعتمد فايلر على كهربا في تنفيذ بعض الجمل الفنية برفقة باقي عناصر الهجوم.

وشارك النيجيري جونيور أجاي في مران الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد القوية التي لحقت به مؤخراً وحرمته من المشاركة في التدريبات، وأدى أحمد فتحي تدريبات بدنية على هامش المران لاستمرار معاناته من إصابة على مستوى الكاحل، فيما أدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة، بينما خاض حراس المرمى مران قوي تحت قيادة ميشيل يانكون، اعتمد على تدريبات الكرة والتمرير وبعض الجوانب فنية للحراس.

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وسافر كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية، وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبى بعد 48 ساعة لتحديد برنامجه التأهيلى خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

وينفذ كريم نيدفيد برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد جراحة غضروف الركبة التى أجراها فى ألمانيا بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة مصر المقاصة، الموسم الماضى، بينما ينتظم جونيور أجايى مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وتغيب أجاي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس الاثنين بسبب تعرضه لنزلة برد

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعها من الفوز في ١٢ مباراة محققا العلامة الكاملة.