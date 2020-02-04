شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه يزور ناديه السابق لتفعيل التوأمة مع أكاديميته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتم الاتفاق على تنظيم معسكر داخلى للاعبين من سن 6 سنوات حتى 18 سنة، وأثناء المعسكر تم عمل اختبارات للاعبين من قِبل النادى الإماراتى وتم الاستقرار علي اختيار 3 لاعبين لقضاء فترة معايشة هناك بعد الاعجاب بمستواهم.

ومن جانبه وجه حسنى عبد ربه نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق شكره لخليفة سالمان رئيس نادي شباب أهلي دبي علي حسن الاستقبال.

وقال القيصر في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع": " شعرت بحفاوة بالغة من مسئولي أهلي دبي وكأني في بيتي ، وعقدت اجتماعات مكثفة مع مسئولي النادي وتم الاتفاق علي زيارة النادي الاماراتي للاكاديمية الخاصة بالاسماعيلية الصيف المقبل بالتعاون مع اكاديميات شباب الاهلي الاماراتي ".

وفى 16 يناير 2019 أعلن القيصر حسنى عبد ربه، قائد النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر، اعتزال الساحرة المستديرة بعد مشوار حافل بالإنجازات الرياضية المحلية والدولية، سواء مع الأندية التى احترف بها أو خلال تمثيله لمنتخب بلاده بالمحافل الأفريقية، ويمتلك عبد ربه جماهيرية كبيرة لم تقتصر على أهل الإسماعيلية فقط لكنه واحد ممن صنعوا تاريخ الكرة المصرية فلن تجد بيتًا يخلو من محب للقيصر.

حسنى عبد ربه لُقب بـ"حبيب الغلابة" نظرًا لأعماله الخيرية فى الإسماعيلية ومساعدته للفقراء باستمرار، وهو ما جعله واحدا من أهم رموز الإسماعيلية، اختير أفضل لاعب فى كأس الأمم الأفريقية 2008 وثانى أفضل هداف بالبطولة اختير فى الـ11 لاعباً لفريق كأس الأمم الأفريقية 2008.

حسنى عبد ربه يحتل المركز الخامس من حيث السجل التهديفى للدراويش بواقع 54 هدفًا خلف كل من محمد صلاح أبو جريشة، وعلى أبو جريشة، وشحتة، وأسامة خليل ، خاض عبد ربه 91 مباراة بقميص منتخب مصر نجح من خلالها تسجيل 15 هدفا ومرر تسعة أهداف.

"القيصر" حسنى عبد ربه حقق العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.

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كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006/2008 /2010.

وصل حسنى عبد ربه مع الإسماعيلى إلى المباراة النهائية فى مواسم كثير ولم يحقق لقب البطولة، وكانت البداية فى كأس مصر 2003 أمام الأهلى، وخسر اللقب بعد مباراة صعبة وقوية حسمها المارد الأحمر وفاز بالكأس.

كما حصل عبد ربه على وصافة الدورى المصرى ثلاث مرات مع الإسماعيلى موسم 2002/2003 ثم موسم 2007/2008، وأخيراً الموسم الماضى، وحصل على وصافة دورى أبطال أفريقيا عام 2003 بعد الخسارة من إنيمبا النيجيرى، كما حصل على وصافة بطولة دورى أبطال العرب عام 2004 بعد الخسارة من الصفاقسى التونسى.

خاض القيصر تجربة احترافية فى نادى ستراسبورج الفرنسى، لكنها لم تمر طويلًا بعد هبوط النادى للدرجة الثانية إلا أنه كان من نجوم الفريق.