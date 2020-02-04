شكرا لقرائتكم أسوان يطير إلى الاسكندرية غداً لمواجهة الاتحاد .. ومكافأت فوز لأبناء الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحقق أسوان فوزاً ثميناً على حساب الاسماعيلي أمس الأثنين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أبناء الجنوب وانتهت بفوز تماسيح النيل بنتيجة 2/1.

وقرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، صرف مكافآت الفوز على الاسماعيلي للاعبين، وذلك قبل السفر إلى الأسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات أمام زعيم الثغر.

من جانبه أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة، أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسئولية في المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك اجتماع بعد نهاية الدور الأول مع مجدي عبد العاطي لمعرفة احتياجاته خلال الفترة المقبلة لتحسين وضع الفريق.

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وأكد مجدي عبد العاطي مدرب الفريق أن الفوز بـ6 نقاط متتالية منح الفريق حالة الهدوء في خوض المباريات المقبلة، مشدداً على أن مباراة الاتحاد السكندري تمثل عنق زجاجة للفريق الأسواني من أجل تأكيد أحقيته بالبقاء في المنطقة الدافئة.

وأضاف مدرب أسوان أن إصرار اللاعبين على حصد الثلاث نقاط سر الفوز فى المباراتين الماضيتين، مشيراً إلى أن أسوان دخل مباراتى الإسماعيلى ومن قبلها حرس الحدود وهو لا يضع أمامه هدفاً إلا الفوز.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 16 جولة، حيث فاز فريق أسوان في 3 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.