خطاب تكريم أبو ريدة كأفضل رئيس اتحاد إفريقي 2019

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جدة - عمرو شويل وعلى هامش حفل جوائز الأفضل الذى أقيم مؤخرا في الغردقة، تم تكريم هانى أبوريدة بجائزة أفضل رئيس اتحاد في القارة تتويجا لجهوده طوال العام الماضي وتنظيم كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ في مصر. الخطاب نسخة من الخطاب Advertisements وجاء في الخطاب الموقع من معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، وموجها للمهندس هاني أبوريدة، بأنه يشعر بسعادة بالغة لإرسال الخطاب مهنئا بتتويجه بجائزة أفضل رئيس اتحاد لعام ٢٠١٩. أضاف:" الجائزة هي مجرد تعبير بسيط عن كم الجهد المبذول والمستمر من جانبكم لدعم وتطوير كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا". يذكر أن الجائزة التي منحت لهاني أبوريدة في الغردقة، بمسمى أفضل رئيس اتحاد، وحصل عليها العام الماضي أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، والعام قبل الماضي توج بها فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، وهو ما يزيل اللغط الذي حدث خلال حفل استلام الجائزة وعن مدى أحقية أبوريدة باستلامها.

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