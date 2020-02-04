شكرا لقرائتكم طوارئ فى الأهلي بسبب جروس وكهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأصدر مجلس إدارة الأهلي تعليمات للجنة القانونية بالنادي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ملف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، تجنباً لنجاح الزمالك في الحصول على حكم ضده بعد رحيله عن القلعة البيضاء وانضمامه لأفيش البرتغالي قبل ان يفسخ عقده وينتقل للأهلي في صفقة انتقال حر.

ورحل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الزمالك عقب نهاية تعاقده مع النادى الأبيض ليتولى قيادة الأهلى السعودى، الذى كان يدربه فى وقت سابق قبل أن يعود إليه مجددا هذا الموسم.

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فيما انضم كهربا للأهلى فى يناير الماضى قادماً من الفيس البرتغالى فى صفقة شهدت جدلاً كبيراً فى الشارع الكروى المصرى، ورغم حالة الفرحة التى انتابت جماهير الفريق الأهلاوى عقب إتمام الصفقة، إلا أن الجماهير تخشى أن يواصل اللاعب مسلسل إهدار الفرص الذى كان أحد أهم علامات الغضب بين الأهلى والمهاجم المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعها من الفوز في ١٢ مباراة محققا العلامة الكاملة.