شكرا لقرائتكم مدرب أسوان يطالب لاعبيه بغلق ملف الاحتفالات بالفوز على الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة مجدي عبد العاطي، لاعبي الفريق، بغلق ملف الاحتفالات بالفوز على النادي الاسماعيلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأثنين على ملعب أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان بهدفين مقابل هدف ليبتعد عن قاع الجدول.

وأكد مجدي عبد العاطي مدرب الفريق أن الفوز بـ 6 نقاط متتالية منح الفريق حالة الهدوء في خوض المباريات المقبلة، مشدداً على أن مباراة الاتحاد السكندري تمثل عنق زجاجة للفريق الأسواني من أجل تأكيد أحقيته بالبقاء في المنطقة الدافئة.

أضاف مدرب أسوان أن إصرار اللاعبين على حصد الثلاث نقاط هو سر الفوز في المباراتين الماضيتين، مشيراً إلى أن أسوان دخل مباراتي الاسماعيلي ومن قبلها حرس الحدود وهو لا يضع أمامه هدفاً إلا الفوز.

Advertisements

وعن رحيل محمد الصباحي صانع ألعاب الفريق السابق والذي انضم في يناير الماضي إلى الاتحاد السكندري، أكد عبد العاطي أن أسوان فريق جماعي لن يقف على لاعب، مشيراً إلى أن صفقة الصباحي دعمت الفريق مادياً.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 15 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد تحقيق ثلاث انتصارات جاءت على حساب إنبي ثم حرس الحدود وأخيراً الإسماعيلي، و6 تعادلات و7 زهائم من 16 جولة.

ويستعد أسوان لمواجهة نادي الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الأسكندرية، وذلك في إطار منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتأمين مركز الفريق في المنطقة الدافئة مبتعداً عن القاع قبل نهاية الدور الأول.