شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعرض رسائل تهديد بخطف أبناءه وقتل أمير في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف رئيس الزمالك خلال كلمته بالمؤتمر المقام حالياً بمقر القلعة البيضاء، أنه تلقى رسائل تهديد بخطف نجله أحمد مرتضى وقتل أمير مرتضى، وأشار مرتضى إلى أنه تلقى رسالة تقول" خاف على قطط النادي" مشيراً إلى لاعبي الفريق.و

واستكمل قائلا مرتضى منصور انهم يرقبوننى بـ 26 شاشة لمراقبة كل التحركات .

أضاف مرتضى منصور: تلقيت تهديد بخطف نجل ابنتي وبيقولوا " هنجيب ابن اميرة يلعب مع الولاد هنا وابقي تعالي خد عزاهم..فين دولتي وفين حكومتي .. الوحيد اللي اتخذ خطوة محترمة النائب العام ".

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واستطرد منصور: كل هذا يحدث لأنني أحب الرئيس السيسي وبدعمه لان أصبح هناك دولة وانا واحد من اللي ساعدوا ان الدولة تقف .. أين رئيس الوزراء اللي كان بيلعب في الزمالك.

يأتى المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة نادى الزمالك لإعلان الموقف النهائى لمجلس إدارة قلعة ميت عقبة، من خوض مباراة السوبر الأفريقى، وذلك بعدما تقدم النادى الأبيض بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى الدوحة، حيث سيشارك الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.