شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يغيب عن التدريبات الجماعية للزمالك لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على منح اللاعب راحة من مران اليوم في ظل غيابه عن مواجهة حرس الحدود لحصوله على ثلاثة إنذارات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء في الساعة السابعة والنصف مساءا على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

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الزمالك يخوض مباراة الغد محتلا المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين ، واحرز لاعبوه 18 هدف واستقبلت شباكه 10 أهداف ، في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات واحرز لاعبوه 12 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض ، استقر علي عودة القوام الأساسي للمشاركة مرة اخري بعد قرار منحهم راحة من رحلة أنجولا وهم محمد أبو جبل حارس المرمي ، وحازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا واشرف بن شرقي، وان كان موقف الأخير يبدو مختلفا نسبيا عن باقي المستبعدين، حيث جاء استبعاده عن المباراة للإصابة، ورغم إعلان الزمالك عن شفاءه تماما وجاهزيته للمشاركة في المباريات، الا ان الفرنسي كارتيرون يدرس عدم الدفع به أساسيا خوفا من تجدد اصابته، خاصة ان الفريق مقبل علي مباريات صعبة في شهر فبراير الجاري، وغياب بن شرقي سيؤثر علي الفريق.