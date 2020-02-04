شكرا لقرائتكم دقت ساعة الحسم .. بدء اجتماع الزمالك لتحديد مصير المشاركة فى السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدم نادي الزمالك بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى الدوحة ، حيث سيشارك الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.
وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في وقت سابق يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.
في حين رفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الإفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء، قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.
كان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة الزمالك أكد فى تصريحات سابقة أن من مصلحة الأبيض نجاح مباراة السوبر الأفريقى ولكن بشرط تأمين البعثة بالكامل خلال التواجد فى دولة قطر وهذه مسئولية الاتحاد الافريقى لكرة القدم، مؤكدا أن مسئولى الزمالك فى انتظار قرار رسمى بذلك الأمر.
وأضاف أحمد مرتضى منصور أنه طالب الاتحاد الافريقى لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد بتحمل مسئولية تأمين بعثة الزمالك فى دولة قطر، خلال مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، وأنه لابد من المساواة مثل الأهلى حيث تم القبض على الشخص الذى هدد الاحمر قبل التوجه الى السودان، و لابد من القبض أيضا على الأشخاص في قطر التى تهدد الزمالك، لافتا إلى تنظيم رحلة طيران خاصة إلى قطر وهذا الأمر تم مناقشته من قبل وزير الشباب و الرياضة".
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