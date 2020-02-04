شكرا لقرائتكم الأهلي يوضح حالة أحمد فتحى ورمضان صبحى الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتخلص من آلام الكاحل التي أبعدته عن لقاء الهلال السوداني الأخير.

وقال الجهاز الطبي إن اللاعب سيستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا بشكل منفرد، وبعدها يخضع لفحص طبي لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة بيراميدز المقبلة.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق أن رمضان صبحي سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيا وطبيا للمباريات بعد تعافيه نهائيا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة بيراميدز المقبلة، وستتحدد مشاركته مع الفريق في المباريات وفق حالته ابتداء من مباراة طلائع الجيش ضمن الجولة القادمة.

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بينما تحدث طبيب الأهلى عن إصابات الثنائي أجايى وياسر إبراهيم قائلا، "أجايى تعرض لنزلة برد وسيشارك غدا فى مران الفريق، وسيكون جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة بيراميدز، وياسر إبراهيم، شارك اليوم فى مران الفريق بشكل طبيعى، وقمنا بعمل غرز للاعب، وسيكون جاهزا لمواجهة بيراميدز"، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.