شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطير إلى الإسكندرية غداً استعداداً لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فريق أسوان صباح غد الأربعاء إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، حيث تقام المباراة السبت المقبل على استاد الإسكندرية، ويطمح أبناء الجنوب بقيادة مجدى عبد العاطى مدرب الفريق إلى مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على حرس الحدود والإسماعيلى فى آخر جولتين.

وكان أسوان قد حقق فوزاً ثميناً على حساب الإسماعيلى أمس الاثنين فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أبناء الجنوب وانتهت بفوز تماسيح النيل بنتيجة 2/1.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، صرف مكافآت الفوز على الإسماعيلى للاعبين، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات أمام زعيم الثغر.

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من جانبه أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة فى تصريحات خاصة، أن اللاعبين والجهاز الفنى كانوا على قدر المسئولية في المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك اجتماع بعد نهاية الدور الأول مع مجدي عبد العاطي لمعرفة احتياجاته خلال الفترة المقبلة لتحسين وضع الفريق.

وأكد مجدي عبد العاطي مدرب الفريق أن الفوز بـ6 نقاط متتالية منح الفريق حالة الهدوء في خوض المباريات المقبلة، مشدداً على أن مباراة الاتحاد السكندري تمثل عنق زجاجة للفريق الأسواني من أجل تأكيد أحقيته بالبقاء في المنطقة الدافئة.

وأضاف مدرب أسوان أن إصرار اللاعبين على حصد الثلاث نقاط سر الفوز فى المباراتين الماضيتين، مشيراً إلى أن أسوان دخل مباراتى الإسماعيلى ومن قبلها حرس الحدود وهو لا يضع أمامه هدفاً إلا الفوز.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 16 جولة، حيث فاز فريق أسوان في 3 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.