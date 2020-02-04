شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يحرز لقب لاعب شهر يناير بعد العودة لصدارة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد البطل المصرى، محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، لقب أفضل لاعب فى شهر يناير الماضى، وذلك بعدما توج ببطولة جى بى مورجان، التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية كأول بطولة بلاتينية فى 2020.

وبتتويجه باللقب عاد محمد الشوربجى إلى صدارة التصنيف العالمى، والذى تراجع عنها لمدة 11 شهراً هيمن فيها على فرج لاعب وادى دجلة على القمة.



محمد الشوربجي

وقال الشوربجى، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "متحمس لبدء تحدى جديد فى صدارة التصنيف العالمى، لا أستطيع الانتظار أكثر لأتعلم الكثير عن نفسى فى أقرب بطولة، وأكتشف نقاط ضعفى فى الملعب وأعالجها، فخور أيضاً بالانضمام لقائمة الأساطير لكن الرحلة مازالت مستمرة ومثيرة".

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وبعودته إلى صدارة التصنيف العالمى انضم محمد الشوربجى لقائمة الأساطير الخمسة الذين هيمنوا على عرش الاسكواش لأطول فترة فى تاريخ اللعبة، وهم: جانشير خان، جهانجير خان، بيتر نيكول، وجيف هانت.

وهيمن محمد الشوربجى على صدارة التصنيف العالمى لمدة 40 شهراً متتالياً قبل أن يتراجع عنها في يناير 2019 لصالح على فرج، وعاد الشوربجي مجدداً إلى عرش الصدارة بعد التتويج ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت مؤخراً في نيويورك بالولايت المتحدة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً وبطل العالم في النسخة الأخيرة.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.