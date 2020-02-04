شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين بحضور الشيشينى وعبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين بحضور الثنائى سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، المقرر إقامتها على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشرح كارتيرون بعض الأمور الفنية المراد تطبيقها خلال مواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية الفوز باللقاء بعد الصعود الى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويواجه الفريق نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.‎

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يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

ومن المقرر أن يعلن اليوم الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق، قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وشيكابالا لقائمة المباراة عقب غيابهم عن مباراة أول أغسطس الأنجولى الماضية، بعدما قرر كارتيرون إراحتهم من المباراة خوفًا من تعرضهم للإجهاد من ضغط المباريات.

كما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مكافآت استثنائية بخلاف لائحة الفريق حال نجاح اللاعبين فى الحصول على بطولتى السوبر الأفريقى والمصرى والمقرر لهما فبراير الجاري، حيث يواجه الزمالك نظيره الترجى التونسى يوم 14 فبراير الجارى على لقب السوبر الأفريقى، على أن يواجه الأهلى يوم 20 من نفس الشهر على لقب السوبر المصرى.