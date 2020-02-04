شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفع حالة التأهب في الأهلي بسبب كهربا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والحالي للأهلي السعودي، درجة التأهب داخل النادي الأهلي المصري بعد رفض نظر شكوى المدرب السويسرى والتى رفعها ضد الزمالك، مطالباً الإدارة البيضاء بسداد مستحقاته المالية، وبناءً عليه تم رفض باقى الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادى.

وعلم الخليج 365 أن مجلس إدارة الأهلي أصدر تعليمات للجنة القانونية بالنادي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ملف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، تجنباً لنجاح الزمالك في الحصول على حكم ضده بعد رحيله عن القلعة البيضاء وانضمامه لأفيش البرتغالي قبل أن يفسخ عقده وينتقل للأهلي في صفقة انتقال حر.

Advertisements

ورحل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الزمالك عقب نهاية تعاقده مع النادى الأبيض ليتولى قيادة الأهلى السعودى، الذى كان يدربه فى وقت سابق قبل أن يعود إليه مجددا هذا الموسم.

فيما انضم كهربا للأهلى فى يناير الماضى قادماً من الفيس البرتغالى فى صفقة شهدت جدلاً كبيراً فى الشارع الكروى المصرى، ورغم حالة الفرحة التى انتابت جماهير الفريق الأهلاوى عقب إتمام الصفقة، إلا أن الجماهير تخشى أن يواصل اللاعب مسلسل إهدار الفرص الذى كان أحد أهم علامات الغضب بين الأهلى والمهاجم المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعها من الفوز في ١٢ مباراة محققا العلامة الكاملة.