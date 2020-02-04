شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعرض رسائل تهديد بخطف أبنائه وقتل أمير فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أسرته تعرضت لجميع أنواع التهديد بسبب خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى فى قطر.

وقال رئيس الزمالك، خلال كلمته بالمؤتمر المقام حالياً بمقر القلعة البيضاء، إنه تلقى رسائل تهديد بخطف نجله أحمد مرتضى وقتل أمير مرتضى، وأشار إلى أنه تلقى رسالة تقول "خاف على قطط النادى" مشيراً إلى لاعبى الفريق.

وأضاف مرتضى منصور إنهم يراقبوننى بـ26 شاشة لمراقبة كل التحركات، مؤكدا: تلقيت تهديدا بخطف نجل ابنتى، وبيقولوا "هنجيب ابن أميرة يلعب مع الولاد هنا وابقى تعالى خد عزاهم".

Advertisements

يأتى المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة نادى الزمالك لإعلان الموقف النهائى لمجلس إدارة قلعة ميت عقبة، من خوض مباراة السوبر الأفريقى، وذلك بعدما تقدم النادى الأبيض بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى الدوحة، حيث سيشارك الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى الزمالك سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.