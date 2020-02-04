شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سماكة لسوبر كورة: مصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يسقط أصحاب المهارات من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة على مدار تاريخها، وإن شاركوا لبضع دقائق تبقى لمساتهم الساحرة خالدة فى أذهان الجماهير الذواقة، التى تصفق للعبة الحلوة، من بين هذه المهارات التى لم يساندها الحظ فى إمتاع الجماهير المصرية لفترة أطول، عمرو سماكة، صانع ألعاب النادى الأهلي المعتزل.

وبدأ عمرو سماكة مسيرته مع الكرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، ثم لعب في نادى الترسانة قبل العودة إلى بيته الأحمر ومن الأهلي التحق سماكة بنادي كاظمة الكويتى قبل أن يعود لمصر وتحديدا لنادي الجونة واحترف لفترة في الدوري اللبناني.

وأكد عمرو سماكة أنه راض عن مسيرته بشكل كبير، قائلا: "لعبت 4 سنوات خارج مصر، سنة في فرنسا في الدرجة الثانية، وسنتين في كاظمة الكويتي، وموسم في الدوري اللبناني، ولعبت في بطولة أسيا، وحصلت على الدوري اللبناني وكل مكان ذهبت إليه حصدت فيه بطولات وهذا الأهم بالنسبة لي".

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وأضاف لاعب الأهلى السابق أن بداياته كانت مع النادى الأهلى، قائلا: "لعبت للنادى الأهلي ثلاث سنوات لكن صادفني سوء حظ في عدم اللعب بصفة أساسية مع الفريق في ظل وجود كتيبة عظيمة من النجوم كانت تمثل القوام الأساسي للمنتخب "كانت الدنيا زحمة"، ومع ذلك شاركت في عدد من المباريات ولعبت بطولة أفريقيا وكأس مصر، وصادفني سوء حظ في البداية بأني قمت بإجراء عمليتين جراحيتين في قدمي بالإضافة لعملية الزائدة وهذا أثر على مشاركتي أيضاً".

وتابع عمرو سماكة أن فايلر يسير بشكل جيد مع الأهلي، والتعديلات التي يدخلها ضرورية للفريق، بأن يكون لديه 15 لاعب جاهز للمشاركة في أي وقت، خاصة أن قدر الأهلي يضعه دائماً تحت ضغط المباريات ويكون الفريق بحاجة دائمة لإدخال لاعبين جدد وإحلال وتجديد.