شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: طرفا السوبر أفريقيان كيف يقام فى قطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك أزمة ومشكلة فى مباراة السوبر الأفريقى، والتى ستقام فى قطر، حيث تفاجأنا بإقامة المباراة هناك رغم أن طرفى المباراة فريقان أفريقيان، مشيرا إلى أنه ليس هناك أزمة مع الشعب القطرى، بل أن الدول العربية خلافها مع الحكومة القطرية لأسباب عديدة.

وأشار منصور خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام الآن بمقر النادى بميت عقبة أن قضية التخابر لن يتحدث فيها اليوم، بل إن هناك مؤتمرا سيتم تحديده يوم الأحد المقبل.

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وتطرق رئيس الزمالك إلى الوقيعة بين جمهور الزمالك والأهلى، وتساءل عن كيفية حصول البعض على أموال للوقيعة بين الجمهورين، قائلا "بياخدوا فلوس عشان يوقعوا بين جمهور الأهلي والزمالك".

وأضاف منصور أن هناك محضر تم تحريره ضد أبو سنيدة، والبلاغ الآن فى نيابة أمن الدولة العليا ضد كل من أبو سنىدة وممدوح عباس وابنه ومجدى العتال وابنه وأحمد سليمان وأبو المعاطى زكى، وسيتم عقد مؤتمر صحفى اخر ، للحديث عن ذلك ، والنائب العام يحقق معهم فورى.

ورفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.