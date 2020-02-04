شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادى أسوان يقرر صرف مكافأة للفريق بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان رئيس النادى، صرف مكافأة للاعبى الفريق عقب الفوز على الإسماعيلى أمس بنتيجة هدفين لهدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدورى الممتاز، ويرتفع بذلك رصيد نادى أسوان لـ15 نقطة فى المركز الثانى عشر مؤقتاً.

وأكد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، أن هذه المكافأة بمثابة حافز إجادة للاعبى الفريق بعد الأداء الرائع الذى حققوه أمام الإسماعيلى فى مباراة أمس واستحقوا الفوز عن جدارة، كما أن المكافأة تأتى أيضاً كتحفيز للاعبى الفريق قبل مباراة الاتحاد السكندرى لمواصلة العروض المتميزة التى يقدمها الفريق فى المباريات الأخيرة، ولإنهاء الدور الأول فى مركز متقدم بجدول الدورى.

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وكان فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى حقق الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 16 التى تجمعهما على ملعب أسوان بمسابقة الدورى الممتاز، وأحرز هدف أسوان الأول فادى فريد فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول الذى انتهى لتماسيح النيل بنتيجة 1 /0، قبل أن يتعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى فى الدقيقة 58، إلا أن محمد عبد المجيد أحرز ركلة جزاء أسوان فى الدقيقة 69، كما شهد اللقاء طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء لعرقلة لاعب أسوان.

وبهذه النتيجة ارتقع رصيد أسوان إلى 15 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 17هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

كما تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، على نظيره قنا بهدفين نظيفين، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب أسوان الرياضى الأربعاء الماضى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الدراويش.