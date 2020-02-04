شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح مصطفى محمد راحة سلبية من المران لغيابه عن مباراة الحدود غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادى استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدورى.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على منح اللاعب راحة من مران اليوم فى ظل غيابه عن مواجهة حرس الحدود لحصوله على ثلاثة إنذارات.

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ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء فى الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

الزمالك يخوض مباراة الغد محتلا المركز الخامس فى الدورى برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 4 مباريات والهزيمة فى مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف، فى المقابل فإن فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض استقر على عودة القوام الأساسى للمشاركة مرة أخرى بعد قرار منحهم راحة من رحلة أنجولا وهم محمد أبو جبل حارس المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وفرجانى ساسى وشيكابالا وأشرف بن شرقى، وإن كان موقف الأخير يبدو مختلفا نسبيا عن باقى المستبعدين، حيث جاء استبعاده عن المباراة للإصابة، ورغم إعلان الزمالك عن شفائه تماما وجاهزيته للمشاركة فى المباريات، إلا أن الفرنسى كارتيرون يدرس عدم الدفع به أساسيا خوفا من تجدد اصابته، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة فى شهر فبراير الجارى، وغياب بن شرقى سيؤثر على الفريق.