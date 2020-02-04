شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. حسن زكريا صخرة دفاع إنبى: حجازى مثلى الأعلى وأحلم بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

من بين هذه المواهب حسن زكريا صخرة دفاع إنبى بفريق 2001، والذى يقدم مستوى متميز مع الفريق البترولى خلال الموسم الجارى فى دورى الجمهورية للناشئين، بعدما شارك فى جميع مباريات الموسم للفريق البترولى وساهم مع زملائه فى تحقيق نتائج طيبة وضعتهم فى وصافة البطولة خلف النادى الأهلى المتصدر حتى الآن، ليس هذا فقط فيعتبر حسن زكريا المداف الأساسى مع منتخب شباب الفراعنة.

تاريخ الميلاد: 25 يناير 2001

المركز: مدافع

حلم الاحتراف :الدورى الإنجليزى

المثل الاعلى عالميا : راموس وأحمد حجازى

شارك في: 21 مباراة محققاً العلامة الكاملة

ساهم حسن زكريا مع زملائه بفريق إنبى مواليد 2001، لتأمين وصفاة البطولة فى دورى الناشئين خلف النادى الأهلى المتصدر بفارق سبع نقاط فقط، ويراهن زكريا على أن الفريق البترولى سيحصد البطولة بنهاية الموسم الجارى.

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ناشئ إنبى يرى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، غير الفكر الاحترافى للاعبين المصريين بالالتزام والتركيز فى الملعب وتطبيق الاحتراف المثالى، ويتمنى نجم دفاع إنبى أن يسير على خطى فرارى الفراعنة ويحقق تجربة مماثلة فى الدورى الإنجليزى.

وبدون تردد أكد حسن زكريا لـ ”الخليج 365” أنه يحلم بالانضمام إلى النادى الأهلى فى المستقبل، خاصة أن عائلته أهلاوية، مشدداً على أن القلعة الحمراء منظومة كبيرة ومحترمة وصاحب كيان كبير جدا ورقم واحد فى أفريقيا، ولا يقلق ناشئ إنبى من صعوبة المشاركة مع الفريق الأول للأهلى فى حالة انضمامه للقلعة الحمراء، مؤكداً أن الفرصة توفيق وكل لاعب يمكنه أن يخلق فرصته لنفسه بمستواه ومجهوده.



حسن زكريا في احدى المباريات



حسن زكريا مدافع انبي



حسن زكريا مع المنتخب



حسن زكريا مع منتخب الشباب



مدافع انبي