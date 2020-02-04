شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هانيا مورو السمكة الذهبية فى السباحة: بحب الكاجوال والرياضة حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى هانيا مورو بطلة منتخب السباحة والسمكة الذهبية، والتى استطاعت أن تحقق 7 ميدياليات خلال دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، والتى أقيمت فى المغرب خلال الأشهر الماضية، فكان معها الحوار التالى..



بطلة السباحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة لكل ما هو جديد وقديم، والسفر والرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.



هانيا مورو

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة، بحب أكلها، وأطبخها بكل أنواعها.

من نجمك المفضل ؟

أحمد زكى، وأحمد حلمى، كل أعمالهما وأدوارهما حلوة.



هانيا

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من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب.

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

لو لم أكن لاعبة، كان نفسى أكون راقصة باليه فى الأوبرا.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا أبدا .. لا أستخدم العنف إطلاقا، ولا أعطى فرصة لذلك من الأساس.



هانيا فى الاهرامات

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟



إنجى المقدم.. بيعجبنى شخصيتها والاستايل بتاعها.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكيد بيكون أسهل وعملى أكتر.



هانيا مورو ووالدتها

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى ؟

لم أفكر فى هذا الموضوع الآن، بل أفكر فى أن أصل إلى حلمى فى السباحة اولا لأن الرياضة حاليا هى حياتى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه ؟

لا أعتقد أن يطلب منى أحد هذا الطلب.