فرجانى ساسى ينتظم فى مران الزمالك استعداداً لحرس الحدود

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض اللاعب المران بشكل طبيعى بعد غيابه عن تدريب أمس بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأصبح ساسي جاهزا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها غدا الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري الفريق، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

ومن المقرر أن يعلن اليوم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا لقائمة المباراة عقب غيابهم عن مباراة أول أغسطس الانجولي الماضية، بعدما قرر كارتيرون إراحتهم من المباراة خوفًا من تعرضهم للإجهاد من ضغط المباريات.

ويتميز الزمالك بكثرة الجاهزين في بعض المراكز في مقدمتها مركز حراسة المرمي حيث يضم الرباعي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش العائد من الإصابة الطويلة والذي تم قيده في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومحمد عواد ومحمد صبحي حارس مرمي المنتخب الاوليمبي وافضل حارس في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر مؤخرًا.