شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع "زد" الرياضى يشهد إعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم أمس اعلان النتائج الخاصة باستفتاء رابطة النقاد الرياضيين، في حفل أقيم في مجمع "زد" الرياضي بالشيخ زايد التابع لشركة أورا للاستثمار العقاري، حيث حضر الحفل ممثل من وزارة الشباب والرياضة اللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، ولفيف من نجوم الرياضة منهم محمد زيدان، حازم إمام، أحمد شوبير، سيف زاهر، محمد فضل، وأحمد حسن، ورئيس المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، حسن خلف الله، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة "أورا ديفلوبرز مصر" للاستثمار العقارى، وأحمد دياب، العضو المنتدب لشركة "زد" للاستثمار الرياضى.

شهد الحفل أيضًا تكريم عدد من الشخصيات الذين اختارتهم جمعية النقاد من ضمنهم الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، ولاعبي المنتخب الأوليمبي، ولاعبي منتخب اليد والقائمين على الجهاز الفني. كما تم تكريم سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كأفضل إداري للعام. وتم الإعلان عن نتائج استفتاء الجمهور التي تم فتحها على منصة "الأهلي فاميلي"، لاختيار أفضل لاعب، وأفضل لاعب محترف بالدوري المصري، وأفضل حارس مرمى، أفضل مدرب، أفضل لاعب صاعد وناشئ، أفضل رياضي، أفضل برنامج تلفزيوني وآخر إذاعي، أفضل قناة رياضية، ورئيس تحرير برنامج رياضي، وأفضل إعلامي رياضي، وقناة رياضية، وأفضل ستوديو تحليلي، وأفضل معلق رياضى.

ذهبت جائزة أفضل اعلامي رياضي للإعلاميين البارزين أحمد شوبير، وسيف زاهر، كما تم تكريم لفيف من أساطير الرياضة المصرية ومنهم الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وعصام الحضري، أفضل حارسي المرمى في أفريقيا والعالم، هذا بالإضافة إلى تكريم اللاعب محمد زيدان، ومحمد فضل. كما شهد الحفل تكريم قيادات الاتحادات الرياضية ذات الإنجاز الرياضي مثل عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وحياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية. كما حصل برنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت" على جائزة أفضل برنامج رياضي لهذا العام.

وقد أعرب هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة “أورا ديفلوبرز مصر"، عن فخره باستضافة مجمع "زد" الرياضي لهذا الحدث الكبير الذي يحتفي ويكرم القامات الرياضية، وأصحاب الإنجازات الرياضية التي أسهمت في التقدم الرياضي الذي يشهده القطاع حاليًا. كما أكد هيثم عبد العظيم على أهمية النقد الرياضي لدوره في النهوض بقطاع الرياضة بالكامل والوقوف على التحديات والفرص بالقطاع، للوصول إلى أفضل الحلول التي من الممكن أن تذلل هذه التحديات وتحقق أفضل استغلال للفرص وتنميتها.

ولفت هيثم عبد العظيم إلى أهمية الدور الذي تلعبه "أورا" كمطور عقاري، والذي ينطلق من إدراك الشركة بأهمية الرياضة وتضمينها كجزء لا يتجزأ من المجتمعات التي تقيمها، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية والتي تركز على الأفراد وتغيير النمط المعيشي للمصريين بتبني عادات صحية أكثر والاعتماد على الرياضة في الحياة اليومية.

كما أشار أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة "زد" للاستثمار الرياضي إلى أهمية إتاحة الرياضة للجميع، وهي الفلسفة التي تم بناء مجمع "زد" عليها، الذي تم تجهيزه ليضم أفضل الملاعب والبرامج المعدة من قبل أفضل الأكاديميات العالمية، لاستقبال وإعداد المواهب وخاصة المواهب الشابة والناشئين.

من جانبه صرح حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، "يعد حفل اعلان نتائج الاستفتاء هذا العام مميزًا، كونه بالتعاون مع "زد" للاستثمار الرياضي، و"أورا" للاستثمار العقاري، وهو ما يعني مزيد من التعاون بين القطاع الرياضي وشركات القطاع الخاص التي بدأت تعي أهمية الرياضة كمحور هام للتنمية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أهمية استيعاب ذلك من قبل المطورين العقاريين الذين يقومون على تطوير مجتمعات عمرانية جديدة التي من الهام أن تضم مساحات لممارسة الرياضة، وهو ما يقدمه بالفعل مجمع "زد الرياضي".

وأضاف خلف الله أن هذا التعاون يتضح أكثر في تقديم " زد " لجوائز هذا العام، وهو ما يعكس إيمان الشركة بقدرات القطاع الرياضي، ويشجع على مزيد من التعاون مع القطاع الخاص لدعم المواهب الرياضية والنهوض بالقطاع بالكامل.

خلال الحفل، تم الإعلان عن "فريق الحلم 2030" الذي يضم نخبة من أفضل ناشئي كرة القدم في مصر من مواليد 2007، والذي يعد ثمرة التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة "زد" للاستثمار الرياضي، وشركة "برزنتيشن سبورت" للتسويق الرياضي، الذين يقومون معًا على رعاية الفريق وتنمية مواهب وقدرات اللاعبين، واعدادهم لتمثيل مصر في المستقبل. وسيتم الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة القادمة لشرح كافة التفاصيل الخاصة بفريق الحلم 2030، ويعد هذا المشروع مشروعًا قوميًا لتنمية وتشجيع المواهب الرياضية، للمساهمة في تصدير صورة عن مصر كوجهة رياضية مميزة على مستوى العالم، لذلك فإنه يحظى على رعاية غير مسبوقة، كذلك من الدولة ووزير الشباب والرياضة بشكل خاص.

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