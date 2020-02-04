شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يطير لألمانيا.. وأجايى ينتظم فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية، وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبى بعد 48 ساعة لتحديد برنامجه التأهيلى خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

وينفذ كريم نيدفيد برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد جراحة غضروف الركبة التى أجراها فى ألمانيا بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة مصر المقاصة، الموسم الماضى، بينما ينتظم جونيور أجايى مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وتغيب أجاي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس الاثنين بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

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وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن جونيور أجاي حصل على أدوية للبرد وراحة أمس الاثنين حتى يتثنى له المشاركة في مران اليوم واللحاق بمباراة بيراميدز.

بينما تحدث طبيب الأهلى عن إصابات الثلاثى أجايى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم قائلا، "أحمد فتحى أدى جلسة فى الجيم اليوم، وسيخضع لبرنامج تأهيلي، وسنتابع معه خلال اليومين المقبلين، وأجايى تعرض لنزلة برد وسيشارك غدا فى مران الفريق، وسيكون جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة بيراميدز، وياسر إبراهيم، شارك اليوم فى مران الفريق بشكل طبيعى، وقمنا بعمل غرز للاعب، وسيكون جاهزا لمواجهة بيراميدز"، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام بيراميدز ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.