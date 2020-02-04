شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى احتفالات الفوز على الإسماعيلى استعداداً للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة مجدى عبد العاطى، لاعبى الفريق، بغلق ملف الاحتفالات بالفوز على النادى الإسماعيلى، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأثنين على ملعب أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان بهدفين مقابل هدف ليبتعد عن قاع الجدول.

وأكد مجدي عبد العاطي مدرب الفريق أن الفوز بـ6 نقاط متتالية منح الفريق حالة الهدوء في خوض المباريات المقبلة، مشدداً على أن مباراة الاتحاد السكندري تمثل عنق زجاجة للفريق الأسواني من أجل تأكيد أحقيته بالبقاء في المنطقة الدافئة.

وأضاف مدرب أسوان أن إصرار اللاعبين على حصد الثلاث نقاط سر الفوز فى المباراتين الماضيتين، مشيراً إلى أن أسوان دخل مباراتى الإسماعيلى ومن قبلها حرس الحدود وهو لا يضع أمامه هدفاً إلا الفوز.

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وعن رحيل محمد الصباحى صانع ألعاب الفريق السابق والذى انضم فى يناير الماضى إلى الاتحاد السكندرى، أكد عبد العاطى أن أسوان فريق جماعى لن يقف على لاعب، مشيراً إلى أن صفقة الصباحى دعمت الفريق مادياً.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد تحقيق ثلاث انتصارات جاءت على حساب إنبى ثم حرس الحدود وأخيراً الإسماعيلى، و6 تعادلات و7 هزائم من 16 جولة.

ويستعد أسوان لمواجهة نادى الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، وذلك فى إطار منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتأمين مركز الفريق فى المنطقة الدافئة مبتعداً عن القاع قبل نهاية الدور الأول.