شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوضح الحالة الطبية لفتحى ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إن أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى، للتخلص من آلام الكاحل التى أبعدته عن لقاء الهلال السودانى الأخير.

وأكد الجهاز الطبى أن اللاعب سيستمر فى تنفيذ برنامجه التأهيلى اليوم وغدا بشكل منفرد، وبعدها يخضع لفحص طبى لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة بيراميدز المقبلة.

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وكشف خالد محمود طبيب الفريق أن رمضان صبحي سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيا وطبيا للمباريات بعد تعافيه نهائيا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة بيراميدز المقبلة، وستتحدد مشاركته مع الفريق في المباريات وفق حالته ابتداء من مباراة طلائع الجيش ضمن الجولة القادمة.

بينما تحدث طبيب الأهلى عن إصابات الثنائي أجايى وياسر إبراهيم قائلا، "أجايى تعرض لنزلة برد وسيشارك غدا فى مران الفريق، وسيكون جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة بيراميدز، وياسر إبراهيم، شارك اليوم فى مران الفريق بشكل طبيعى، وقمنا بعمل غرز للاعب، وسيكون جاهزا لمواجهة بيراميدز"، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.