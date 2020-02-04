شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة الموقف من مباراة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اجتماع مجلس إدارة نادى الزمالك لمناقشة موقف النادى الأبيض من المشاركة فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى، والمقرر له 14 فبراير فى قطر أو الاعتذار ويعقبه عقد مؤتمر الصحفى لمجلس إدارة نادى الزمالك لإعلان الموقف النهائى لمجلس إدارة قلعة ميت عقبة، من خوض مباراة السوبر الأفريقى، وذلك بعدما تقدم النادى الأبيض بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى الدوحة، حيث سيشارك الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

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ورفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.

ومن جانبه أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة الزمالك، أن من مصلحة الأبيض نجاح مباراة السوبر الأفريقى لكن بشرط تأمين البعثة بالكامل خلال التواجد فى دولة قطر وهذه مسئولية الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف "، مؤكدا أن مسئولى الزمالك فى انتظار قرار رسمى بذلك الأمر.

وأوضح أحمد مرتضى منصور أنه طالب الاتحاد الافريقى لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد بتحمل مسئولية تأمين بعثة الزمالك فى دولة قطر، خلال مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، وأنه لابد من المساواة مثل الأهلى حيث تم القبض على الشخص الذى هدد الاحمر قبل التوجه الى السودان، و لابد من القبض أيضا على الأشخاص في قطر التى تهدد الزمالك، لافتا إلى تنظيم رحلة طيران خاصة إلى قطر وهذا الأمر تمت مناقشته من قبل وزير الشباب والرياضة".