تدريب الزمالك.. ساسي جاهز للحدود ومصطفى محمد يغيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

واصل فريق الزمالك تدريباته اليومية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعداداته للقاء حرس الحدود في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري.

ويلاقي الزمالك فريق حرس الحدود الأربعاء، في الساعة السابعة والنصف مساءً، في الجولة ال16 من بطولة الدوري المصري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين بحضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض.

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وشرح كارتيرون بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة حرس الحدود خلال جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أكد على أهمية الفوز باللقاء لمواصلة النتائج الإيجابية التي كانت أخرها صعود الفريق الأبيض لدور ال8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن تدريب أمس بإذن من الجهاز الفني للفريق، وأصبح اللاعب جاهزًا لخوض مباراة حرس الحدود المقبلة.

وحصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، على راحة من مران اليوم بعد حصوله على إذن من المدير الفني الفرنسي، حيث سيغيب اللاعب عن مواجهة حرس الحدود للإيقاف بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من بطولة الدوري العام برصيد 25 نقطة، جمعهم من 13 لقاءً خاضهم الفريق الأبيض.