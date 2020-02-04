مصدر: الاتحاد القطري يضمن أمان بعثة الزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الاتحاد القطري لكرة القدم أرسل خطابًا إلى "كاف" أكد فيه أنه يضمن للجميع أعلى درجات الأمان خلال مباراة السوبر.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن في عدة مناسبات رفضه القاطع خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري في قطر لأسباب أمنية.

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وقال مصدر في الكاف من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد القطري أرسل خطاب ضمان إلى الكاف يؤكد فيه أن بعثة الزمالك ستجد كل الترحيب في قطر وأن الاتحاد القطري يضمن لهم أعلى درجات الأمان.

الأيام الماضية شهدت سفر أحمد مرتضى منصور وهاني زادة من نادي الزمالك إلى المغرب من أجل مقابلة أحمد أحمد رئيس الكاف للحديث بشأن خوض الزمالك لمباراة السوبر، وطلب وفد الزمالك خطاب ضمان لسلامة البعثة.

وكان الاتحاد القطري قد أعلن خلال الأيام الماضية عن طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير الراغبة في الحضور.