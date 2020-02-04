كاف يهنئ أبو ريدة باختياره أفضل رئيس اتحاد في أفريقيا لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابا إلى هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين لكاف وفيفا، لتهنئته باختياره أفضل رئيس اتحاد في القارة السمراء لعام 2019.

وجاء نص الخطاب الموجه من معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، إلى أبو ريدة، بأنه يشعر بالسعادة لإرسال خطاب نهنئة إلى أبو ريدة بعد تتويجه بالجائزة.

كما جاء في الخطاب: "الجائزة هي مجرد تعبير بسيط عن كم الجهد المبذول والمستمر من جانبكم لدعم وتطوير كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا".

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وتسلم هاني أبو ريدة، جائزة أفضل رئيس اتحاد في القارة لعام 2019، خلال حفل الأفضل في أفريقيا الذي أقيم في يناير الماضي بمدينة الغردقة.

وحصل أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، على جائزة الأفضل عام 2018، فيما توج بها عام 2017 فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي.