- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابا إلى هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين لكاف وفيفا، لتهنئته باختياره أفضل رئيس اتحاد في القارة السمراء لعام 2019.
وجاء نص الخطاب الموجه من معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، إلى أبو ريدة، بأنه يشعر بالسعادة لإرسال خطاب نهنئة إلى أبو ريدة بعد تتويجه بالجائزة.
كما جاء في الخطاب: "الجائزة هي مجرد تعبير بسيط عن كم الجهد المبذول والمستمر من جانبكم لدعم وتطوير كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا".
وتسلم هاني أبو ريدة، جائزة أفضل رئيس اتحاد في القارة لعام 2019، خلال حفل الأفضل في أفريقيا الذي أقيم في يناير الماضي بمدينة الغردقة.
وحصل أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، على جائزة الأفضل عام 2018، فيما توج بها عام 2017 فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر كاف يهنئ أبو ريدة باختياره أفضل رئيس اتحاد في أفريقيا لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.