مصابو الأهلي.. أجايي يتعافى.. تأهيل فتحي.. وتجهيز رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي عن حالة اللاعبين المصابين خلال الفترة الأخيرة أمثال أحمد فتحي وكريم وليد "نيدفيد"، إلى جانب مستجدات حالة رمضان صبحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في مباراة الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد محمود طبيب الفريق إن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الكاحل التي أبعدته عن لقاء الهلال السوداني الأخير.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب سيستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا بشكل منفرد، وبعدها يخضع لفحص طبي لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة بيراميدز المقبلة.

Advertisements

وبالنسبة لموقف رمضان صبحي، قال طبيب الفريق إن رمضان صبحي سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيا وطبيا للمباريات بعد تعافيه نهائيا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وفي سياق متصل، ينتظم جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب إصابته بنزلة برد.

من جانبه، يتوجه كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية لتحديد برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

يذكر أن نيدفيد ينفذ برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة مصر المقاصة، الموسم الماضي.