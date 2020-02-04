تقارير: مدرب صنداونز يرفض تجديد تعاقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "citizen" الجنوب أفريقية رفض بيتسو موسيماني مدرب فريق صنداونز تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة الحالية، لافتة إلى وجود اهتمام من جانب الأهلي المصري بالمدرب.

وتحاول إدارة صنداونز فتح باب المفاوضات مع المدرب الجنوب أفريقي إلا أن الأخير لم يحدد موقفه حتى الآن بسبب اعتراضه على بعض سياسات مجلس الإدارة.

وقالت "citizen"بحسب مصدر مقرب من النادي إن المدرب يرغب في تحديد الصفقات المتعلقة بالفريق، إلا أن مجلس إدارة صنداونز يتدخل في اختيار اللاعبين وهو الأمر الذي لا يُعجب موسيماني.

وأضافت أن البالغ من العمر 55 عامًا سبق وارتبط بتدريب الأهلي المصري، لافتة إلى أن الجنوب أفريقي كان محط اهتمام الزمالك في 2016 إلا أن بيتسو اختار الاستمرار مع صنداونز.

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من جانبها نقلت صحيفة "سوكر 24" تصريحات لبيتسو قال فيها: "إن المفاوضات لا تزال جارية، الأمر يتعلق بالمبدأ وليس بالأموال".

كما لفتت الصحيفة إلى اهتمام الأهلي بالتعاقد مع المدرب الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، مؤكدة وجود اهتمام من الجانب المصري بالمدرب.

وتولى موسيماني تدريب صنداونز في ديسمبر 2012/2013 ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

جدير بالذكر أن صنداونز حسم مقعده هذا الموسم في بطولة دوري الأبطال كأول المجموعة الثالثة، ومن المحتمل أن يلتقي بالزمالك، الأهلي أو الرجاء المغربي في منافسات ربع النهائي.