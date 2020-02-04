اليوم.. سلة الأهلي يواجه طلائع الجيش ببطولة القاهرة

يلتقي فريق الشباب لكرة السلة(20 سنة) بالأهلي اليوم الثلاثاء ، مع فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات نهائيات بطولة منطقة القاهرة. منافسات نهائيات بطولة منطقة القاهرة. ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصرا على صالة ستاد القاهرة الدولي، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقديم عرض قوي. صالة ستاد القاهرة الدولي، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقديم عرض قوي. وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على فريق مصر للتأمين أمس الاثنين بنتيجة 77-43 ضمن منافسات البطولة.

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