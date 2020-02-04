راحة سلبية لسيدات طائرة الأهلي قبل مواجهة الطيران بالدوري

منح حمدي الصافي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالأهلي، لاعبات الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة.
وقرر الصافي منح اللاعبات راحة سلبية؛ لالتقاط الأنفاس بعدالتدريبات المتواصلة للفريق خلال الأيام الماضية قبل مواجهة فريق الطيران الجمعة المقبل.
وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضيةعلى الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.
يذكر أن الاهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد ٣٣ نقطة من ١١ مباراة، محققا العلامة الكاملة في الدوري دون هزيمة.
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