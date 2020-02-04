موعد مباراة ليفربول وشروزبوري بكأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره شروزبورى مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان الفريقين قد تعادلا في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 26 يناير الماضي بهدفين لكل منهما، ليقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إعادة المباراة بناءًا على لوائح الاتحاد.
ويسعى ليفربول لمواصلة نغمة الانتصارات،من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.
على مستوي البريميرليج، يدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على ساوثهامبتون برباعية نظيفة في الجولة الماضية ليقترب من التتويج باللقب الغائب منذ 30 عامًا حيث يحتاج رفاق محمدصلاح إلى تحقيق الانتصار في 6 مباريات لحسم لقب الدوري الإنجليزي.
ويتصدر ليفربول حالًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 51 نقطة.
موعد مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون
تنطلق مباراة ليفربول ضد شروزبوري تاون في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد معقل الريدز.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شروزبري تاون
من المقرر أن تُذاع مباراة ليفربول ضد شروزبوري تاون على قناة beIN SPORT HD 11.
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