وزير الرياضة يكرم ١٣ شخصية رياضية بعد اختيارهم سفراء للأخلاق الرياضية

قام صباح اليوم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكريم 13 شخصية رياضية متميزة خلال احتفالية تكريم سفراء الاخلاق الرياضية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الادارة العامة للقاعدة الشعبية فى اطار مبادرة "الاخلاق قبل الرياضة وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

جاءت النتائج بعد الاستفتاء الجماهيرى الذى تم نشره على بوابة مصر للشباب والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعى الى جانب الاستفتاء الميدانى ليتم اختيار 13 شخصية رياضية كسفراء للاخلاق الرياضية ، ففى رياضة كرة القدم تم اختيار النجوم حازم

امام ، محمد صلاح ، ووليد سليمان ، وفى الاسكواش نور الشربينى ورنيم الوليلى اما السباحة فتم اختيار البطلة فريدة عثمان وفى كرة اليد اللاعب احمد الاحمر ، وفى التجديف دارين محمود ، وتم اختيار محمد على رشوان فى الجودو ، وهداية ملاك فى التايكوندو ، وابراهيم حمتو فى تنس الطاولة ، وشريف عثمان فى رفع الاثقال من ذوى الهمم وعمر حسام فى الخماسى الحديث .

اكد وزير الشباب والرياضة ان المبادرة تأتي ضمن عدد من المبادرات التي تتبناها وترعاها الوزارة والتي تهدف بشكل خاص إلى التواصل مع جميع الفئات لإيجاد قيمة مضافة تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرا إلى ان المبادرة تؤكد على نشر قيم ومبادىء الاخلاق فى المجتمع المصرى والقاء الضوء على النماذج الرياضية المتميزة خلقياً ومهارياً باعتبارهم قدوة للأطفال و الشباب .

الجدير بالذكر ان المبادرة سيتم تطبيقها وتنفيذها فى الاندية الجماهيرية ومراكز الشباب بمحافظات القاهرة ،الجيزة ، الاسكندرية ، بورسعيد ، والاسماعيلية كما يتضمن برنامج المبادرة انشطة رياضية ولقاء حوارى عن ادارة الغضب والمشاعر السلبية ، تقبل واحترام الآخر، والاخلاق الرياضية .