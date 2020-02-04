مدرب ناشئات الأهلي يؤكد جاهزية الفريق للتتويج ببطولة منطقة القاهرة

أعرب سامح حسن لبيب، مدرب فريق ناشئات اليد بالأهلي مواليد2000، عن سعادته بالأداء القوي للفريق في بطولة منطقة القاهرة هذا الموسم، مشيرا إلى أن الفريق حقق المطلوب بالفوز في جميع المباريات التي خاضها في البطولة على حساب أندية كبيرة.
قال: نستعد بشكل جيد لمباراة النهائي أمام الزهور غدا الأربعاء لحسم البطولة، خاصةأن الفريق مكتمل الصفوف ولا يعاني من أي غيابات أو إصابات.
وأضاف سامح: البعض يبحث عن تحقيق الفوز على الأهلي، ولو في شوط واحد فقط من المباراة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات، لكننا نبقى جاهزين تمامًا لمواصلة الانتصارات، وقطع خطوةجديدة في طريق حلم التتويج ببطولة منطقة القاهرة.
أكد أن هذا الجيل من اللاعبات يعد الأمهر والأبرز، ويستحق حصد بطولة تضاف لبطولات أسرة كرة اليد بالنادي الأهلي، وهو ما يتم التشديد عليه دائمًا في جميع الجلسات قبل المباريات.
اختتم سامح، تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يحرص على تحفيز اللاعبات بشكل مستمر وحثهن على عدم التفريط في لقب البطولة في ظل الهدف الأساسي للنادي، وهو تحقيق الألقاب والبطولات.
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