اليوم.. سيدات يد الأهلي يواجهن الجزيرة ببطولة الجمهورية

يواجه الفريق الأول لكرة اليد (سيدات) بالأهلي فريق الجزيرة اليوم الثلاثاء، ضمن بطولة الجمهورية.

تقام المباراة على صالة نادي ميت عقبة، في الثامنة مساء، ويسعى الأهلي

للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الجمهورية.

كان الأهلي قد اختتم تدريباته، أمس، بعد محاضرة المدير الفني

ياسر صلاح، أكد فيها العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

كان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على المعادي بنتيجة ٣١-٢٠، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.