جلسة بين كارتيرون ومصطفى فتحي في تدريبات الزمالك

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة خاصة مع مصطفى فتحي، لاعب الفريق، على هامش المران المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. على هامش المران المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. حرص المدرب الفرنسي على منح اللاعب بعض النصائح الفنية قبل انطلاق المران، وجاءت جلسة كارتيرون مع مصطفى فتحي بعد ظهوره بشكل طيب خلال مباريات الزمالك الأخيرة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا. بعض النصائح الفنية قبل انطلاق المران، وجاءت جلسة كارتيرون مع مصطفى فتحي بعد ظهوره بشكل طيب خلال مباريات الزمالك الأخيرة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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