نجم يد الأهلي يشارك بالتدريبات الجماعية بعد تعرضه لحادث

شارك أحمد راضي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالأهلي في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة الأوليمبي في بطولة الدوري.

كان اللاعب قد تعرض لحادث

سير قبل عدة أيام، حيث خضع لفحص طبي دقيق للتأكد من سلامته قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات.

خاض اللاعب تدريبات بدنية وخططية مكثفة مع بقية اللاعبين استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري التي توقفت خلال الفترة الماضية؛ بسبب مشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في تونس التي فازت مصر بلقبها.