أهلي 2005 ينفرد بصدارة دوري منطقة القاهرة

انفرد فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٥ بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة منطقة القاهرة، بعد فوزه بالأمس على فريق ١٥ مايو برباعية نظيفة، ضمن الجولة ١٤ من الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى ٣٦ نقطة من ١٢ مباراة، لينفرد بالصدارة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش، الذي تعادل ٣ - ٣ مع النصر، ليصبح رصيده ٣٤ نقطة، وذلك رغم لعب

الجيش مباراة أكثر من الأهلي الذي غاب عن لقاءات الجولة ١٣.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيباً للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائيا للتدليك.