تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني. انطلق المران بفترة إحماء سريعة بدأت بفقرة الركض حول الملعب، ثم خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة ومن دون كرة. دون كرة. وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة، حيث خضعت المجموعة الأولى لبعض التدريبات البدنية الإضافية، بينما خاضت المجموعة الثانية بعض التدريبات الفنية.

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