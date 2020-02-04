اونلاين | «اونلاين» liver: مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

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يلتقي ليفربول و شوروسبري تاون اليوم ضمن منافسات إياب الدور الرابع بكأس الإتحاد الإنجليزي وذلك بعدما أن فشل ليفربول في حسم صعودة لدور الخامس وذلك بعدما أن أنتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين ولكن عدم الصعود بصورة مباشرة إلي الدور الخامس لن يجعل يورجن كلوب يغير من أفكارة بالأعتماد علي العناصر الأساسية خلال مواجهة اليوم ولكن من المتوقع أن يواصل أعتمادة علي البدلاء واللاعبين الشباب وبعض اللاعبين الذي يريد تجهيزهم للمرحلة المقبلة مثلما فعل خلال مواجهة الذهاب والتي شهدت مشاركة بعض اللاعبين الغائبين منذ فترة كبيرة بسبب الأصابة حيث شارك ثنائي قلب الغائب منذ فترة جويل ماتيب والدولي الكرواتي ديان لوفرين بالإضافة إلي اللاعب البرازيلي فابينيو الحال ذاتة ينطبق علي الوافد الجديد اللاعب الياباني تاكومي مينامينو.

ليفربول تمكن من تحقيق أنتصارة السادس عشر علي التوالي بالدوري الإنجليزي وذلك بعدما أن حسم لقائة الأخير أمام ساوثهامتون برباعية نظيفة مواجهة شهدت علي بعض التغيرات الفنية والإضطراية من جانب يورجن كلوب حيث قد عاد اللاعب البرازيلي فابينيو إلي تشكيل فريقة الأساسي وذلك للمرة الأولي منذ إحدي عشر مواجهة وذلك بسبب غياب اللاعب بسبب إصابتة في أربطة الكاحل لذلك عاد جوردان هندرسون في مركزة المعتاد كمحور إرتكاز يذكر أن كلوب قد أعتمد علي هندرسون كلاعب إرتكاز خلال الفترة الماضية وذلك ليس التوظيف الأفضل بالنسبة هندرسون الذي يمتلك قدرات تجعل الطرف الأيمن أكثر فعالية بالجانب الهجومي وذلك في حال مشاركة اللاعب كمحور إرتكاز أيمن كذلك من ضمن التغيرات التي قام بها كلوب خلال مواجهة اليوم هو الأعتماد علي تشامبرلين بالجانب الأيسر كبديل للدولي السنغالي ساديو ماني الغائب بسبب الأصابة.