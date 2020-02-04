اونلاين | رابط سريع مشاهدة مباراة الجونة ووادي دجلة El Gouna vs Wadi Degla بث مباشر لايف

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من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة مباشرة عبر شاشات أون سبورت وتايم سبورت ونايل سبورت.

يخوض وادي دجلة هذه المباراة ساعيًا لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى المنطقة الأمنة في جدول ترتيب الدوري، حيث يتواجد حاليًا في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بفارق نقطة وحيدة عن منافسه في هذه المباراة، وسوف يعمل على استغلال عامل الأرض وحسم المباراة لصالحه.

موعد مباراة الجونة ووادي دجلة..

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17:00 بتوقيت مصر.

18:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة ووادي دجلة..

تايم سبورت.

أون سبورت.

نايل سبورت.

الجونة وادي دجلة الساعة 5 علي قناة 7