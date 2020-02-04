اونلاين | يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة El Gouna vs Wadi Degla الجونة ووادي دجلة اليوم

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بطولة الدورى المصري الممتاز – الجولة ال16

مباراة الجونة مع وادي دجلة

El Gouna vs Wadi Degla

توقيت الساعة 17:00 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 18:00 مساء بتوقيت فى السعودية

تقام مباراة الجونة ووادى دجلة فى تمام الخامسة مساء اليوةم الثلاثاء على استاد الجونة الرياضى فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الساحلى بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل وادى دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

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معلومات مباراة الجونة ووادي دجلة

???? البطولة : الدوري المصري 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الثلاثاء الموافق 4-2-2020 .

???? القنوات الناقلة : أون سبورت 1 .

???? التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

???? ملعب المباراة : استاد الجونة .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

يحل وادي دجلة ضيفًا على الجونة على ملعب الأخير، غدًا الثلاثاء الموافق 4 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجونة وادي دجلة الساعة 5 علي قناة 7