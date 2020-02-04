اونلاين | رابط بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي في قمة الدوري التونسي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء بين الفريقين على القناة التونسية الرياضية.

تشكيلة الصفاقسي المتوقعة لمواجهة النجم بالدوري التونسي :

حراسة المرمى :أيمن دحمان

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – نسيم هنيد – الزواغي – حسام الدقدوق

خط الوسط: حمزة الجلاصي كينجسلاي سوكاري – حبيب الوسلاتي – علاء المرزوقي

خط الهجوم: الحمدوني - فراس شواط.

Advertisements

تشكيلة النجم الساحلي المتوقعة لمواجهة الصفاقسي بالدوري التونسي:

حراسة المرمى: علاء الدين أيوب.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – زياد بوغطاس – أحمد الرداوي – مرتضى بن وناس.

خط الوسط: سليم بوخنشوش – محمد عبد الله المثناني – مالك بعيو.

خط الهجوم: فراس بالعربي – حازم الحاج حسن –كريم العريبي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية تونسية أكدت أن خوان جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي قريب من الرحيل عن النادي، وذلك عقب تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة بلاتنيوم ومطالبه لمجلس الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين ومطالبته الجماهير بعدم الهجوم على اللاعبين.

مباريات النجم الساحلي والصفاقسي، دائمًا ما تشهد صراعًا شرسًا وإثارة كبيرة، كما إنها تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لما يمتلكه الفريقان من شعبية كبيرة في تونس.

النجم الرياضي و الصفاقسي الساعة 3 علي قناة 1