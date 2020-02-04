اونلاين | كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن تأهل رسمياَ لثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا رفقة الأهلي، بعد الفوز على بلاتينيوم بهدفين دون رد كمتصدر للمجموعة، يدخل النجم الساحلي التونسي موقعة جديدة ولكن هذه المرة ضمن مسابقة الدوري التونسي والتي يتربع الترجي التونسي على صدارتها بعد مرور 13 جولة.

ويحتل الصفاقسي المركز الرابع بترتيب الدوري التونسي برصيد 24 نقطة بعد خوضه 12 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات وخسارة 4 مباريات، في حين يحل النجم الساحلي التونسي في المركز السادس برصيد 18 نقطة ولكن خاض النجم الساحلي 12 مباراة حقق خلالهم الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات والخسارة في 4 مباريات.

ويقام الكلاسيكو التونسي بين النجم الساحلي والصفاقسي التونسي على "ملعب المنزه" ، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري التونسي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة .

موعد مباراة الصفاقسي والنجم والقنوات الناقلة بالدوري التونسي :

تبدأ مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي في قمة الدوري التونسي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء بين الفريقين على القناة التونسية الرياضية.

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تشكيلة الصفاقسي المتوقعة لمواجهة النجم بالدوري التونسي :

حراسة المرمى :أيمن دحمان

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – نسيم هنيد – الزواغي – حسام الدقدوق

خط الوسط: حمزة الجلاصي كينجسلاي سوكاري – حبيب الوسلاتي – علاء المرزوقي

خط الهجوم: الحمدوني - فراس شواط.

النجم الرياضي و الصفاقسي الساعة 3 علي قناة 1