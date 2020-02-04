اونلاين | يلا شوت| رابط سريع مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم 4-2-2020

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تنطلق مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والصفاقسي

تذاع مباراة النجم الساحلي والصفاقسي عبر شاشة قناة الرياضية التونسية، والكاس 1.

معلق مباراة النجم الساحلي والصفاقسي

يعلق شهير الكافي على مباراة النجم الساحلي والصفاقسي عبر شاشة قناة الرياضية التونسية.

موعد مباراة الصفاقسي والنجم اليوم| مشاهدة مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي اليوم الإثنين 4-2-2020 في الدوري التونسي

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لتقي فريق الصفاقسي، أمام نادي النجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى، والتي ستقام على أرضية الملعب الأوليمبي بسوسة.

يسعى النجم الساحلي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، مستغلا الفترة الجيدة التي يعيشها الفريق بعد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، متصدراً لمجموعتة.

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بينما يسعى الصفاقسي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة على لقب الدوري التونسي.

موعد مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي

تقام مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي، عصر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء نحو الملعب الأولمبي بسوسة حيث تنتظر الجماهير الرياضية قمة تونس بين نادي جوهرة الساحل و نادي عاصمة الجنوب في مباراة مؤجلة لحساب الجولة العاشرة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

حيث يدخل النجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور المباراة بمعنويات عالية، بعد تأهله كأول على مجموعة لدور ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح نادي جوهرة الساحل في تحقيق نتيجة إيجابية و إقتلاع الثلاث نقاط، من أجل تحسين وضعية الفريق و الإلتحاق بالرباعي المتصدر للبطولة التونسية و ضمان مقعد إفريقيا سنة القادمة.

في المقابل، النادي الصفاقسي يسعى للظفر بالثلاث نقاط و تدعيم مركزه و مواصلة منافسة على لقب الدوري التونسي.

و لتذكير يحتل النجم الساحلي المركز 6 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3 وانهزم في 4، حيث سجل 14 هدفاً و سكنت شباكه 10 أهداف

من جهة أخرى يحتل النادي الصفاقسي المركز 4 في رصيد 24 نقطة من 12 مباراة، انتصر في ثمانية و خسر في 4 سجل 16 هدف ليستقبل مرماه 11 هدف.

النجم الرياضي و الصفاقسي الساعة 3 علي قناة 1